Müge Anlı Duygu Çelikten olayı nedir? Duygu Çelikten öldü mü, bulundu mu? Duygu Çelikten katili kimdir?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak DuyguÇelikten konusu ele alınıyor. Müge Anlı Duygu Çelikten kimdir? Müge Anlı Duygu Çelikten olayı nedir? Duygu Çelikten öldü mü, bulundu mu? Duygu Çelikten katili kimdir?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI DUYGU ÇELİKTEN OLAYI NEDİR?

30 yaşındaki 1 çocuk annesi Duygu Çelikten'i aramak için annesi Müge Anlı'ya çıkmıştı. Veli Ünder'in katil zanlısı olarak anıldığı program sonrası açıklamalar geldi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Veli Ünder, cinayeti işledikten sonra 112'yi arıyor ve bir adamın bir kadını vurduğunu söyledi.