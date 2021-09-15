Müge Anlı dizisi! Müge Anlı diziye konu oluyor!

Müge Anlı dizisi hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı ve hafta içi her gün büyük bir merakla izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının dizi olacağı ileri sürüldü. Dizinin yakın bir zamanda Star TV'de yayınlanacağı da konuşulanlar arasında.

MÜGE ANLI'NIN DİZİSİ SUÇLU

Star TV ekranlarında yayımlanacak olan Suçlu adlı dizide, Müge Anlı'nın sunduğu 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına benzer bir dizi çekilecek. Başrol oyuncu Nehir Erdoğan olurken 'Elif' karakterine can verecek oyuncu 'Sessiz Çığlık' adlı televizyon programının sunuculuğunu yapacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

NEHİR ERDOĞAN, MÜGE ANLI'YI CANLANDIRACAK

Medya Başkent'te yer alan habere göre, dizinin başrol oyuncusu Nehir Erdoğan 'Elif' karakterine hayat verecek ve Sessiz Çığlık adlı televizyon programının sunuculuğunu yapacak. Reality Show olarak program sunacak olan Elif, Müge Anlı gibi olacak. Erkan Petekkaya'nın Ömer isimli emniyet amirini canlandırdığı Suçlu dizisi, Müge Anlı'nın programlarında anlattığına benzer bir cinayet davasını çözmeye çalışan Ömer ile Elif karakterlerini bir araya getirecek. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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