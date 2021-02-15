Müge Anlı Davut Kıratlı Kazası ne oldu? Davut Kıratlı öldü mü? Müge Anlı programına katılan Davut Kıratlı intihar mı etti?
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Müge Anlı Davut Kıratlı Kazası ne oldu? Davut Kıratlı öldü mü? Müge Anlı programına katılan Davut Kıratlı intihar mı etti?

15.02.2021 05:01 | Son Güncelleme: 15.02.2021 05:05
Müge Anlı Davut Kıratlı Kazası ne oldu? Davut Kıratlı öldü mü? Müge Anlı programına katılan Davut Kıratlı intihar mı etti?

Müge Anlı yine ele aldığı konuyla Türkiye'nin gündemine oturdu. Programda Davut Kıratlı, çocuklarını ve 4 torununu bırakıp şoförü Muammer'le kaçan karısı Sevgi Kıratlı'nın zorla götürülmüş olabileceğini iddia etti. Peki, Müge Anlı Davut Kıratlı Kazası ne oldu? Davut Kıratlı öldü mü? Müge Anlı programına katılan Davut Kıratlı intihar mı etti?

ATV ekranlarının gündüz kuşağında en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Programda kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi ile kaçan Sevgi Kıratlı'nın eşi Davut Kıratlı'nın intihar ettiği sosyal medyaya bomba gibi düştü. Peki, Müge Anlı Davut Kıratlı Kazası ne oldu? Müge Anlı programına katılan Davut Kıranlı intihar mı etti? İşte detaylar…

DAVUT KIRATLI ÖLDÜ MÜ?

Davut Kıratlı'nın 12 Şubat tarihli yayın sonrasında bir aracın önüne atlayarak intihar ettiği iddia edildi.

Davut Kıratlı intiharı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili bir gelişme ve açıklama olduğunda sizlere aktaracağız.

DAVUT KIRATLI VE SEVGİ KIRATLI OLAYI NEDİR?

Davut Kıratlı'nın intihar ettiği iddiası kısa süre içerisinde gündeme düştükten sonra vatandaşlar, Davut Kıratlı ve Sevgi Kıratlı olayı nedir? sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

49 yaşındaki 5 çocuk annesi Sevgi Kıratlı, 3 ay önce kendisinden 15 yaş küçük olan ve 3 çocuk babası Muammer Cambaz'a kaçtı. Bulunan Sevgi Kıratlı, canlı yayına telefonla bağlanarak, "Muammer'e kaçtım, aşık oldum" deyince, tüm Türkiye'nin en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı.

Geçtiğimiz günlerde canlı yayına çıkan Sevgi Kıratlı, yayına gelen Muammer Cambaz'ın eşi ile tartıştı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Muammer Cambaz'ın eşi Semiha Cambaz, Sevgi Kıratlı ile karşılaşmasından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi. Sevgi Kıratlı'nın üzerine yürüyen Semiha Cambaz, "Benim 8 yaşında hasta çocuğumu babasız bıraktın" diyerek, gözyaşlarına boğuldu.

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