Müge Anlı Davut Kıranlı'nın eşi bulundu mu?
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Müge Anlı Davut Kıranlı'nın eşi bulundu mu?

09.02.2021 10:10 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:14
Müge Anlı Davut Kıranlı'nın eşi bulundu mu?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Davut Kıranlı ve eşinin konusu ele alınıyor. Müge Anlı Davut Kıranlı'nın eşi bulundu mu?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI DAVUT KIRANLI'NIN EŞİ BULUNDU MU?

Davut Kıranlı, eşini aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. Eşinin kaçırıldığını düşünen Davut Kıranlı, karısının muskayla kandırılıp götürüldüğüne inanıyor. Şüphelendiği isim ise 20 gündür yanlarında çalışan Muammer Cambaz adlı şoförleri.

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