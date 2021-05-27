Müge Anlı'daki iddialar kan dondurdu
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Müge Anlı'daki iddialar kan dondurdu

Müge Anlı'daki iddialar kan dondurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayıp olarak aranan adamın 3 cinayet işlediği, satırla yabancı uyruklu bir kadının kollarını kestiği ortaya çıktı.

Kayıp olarak aranan adamın 3 cinayet işlediği, satırla yabancı uyruklu bir kadının kollarını kestiği ortaya çıktı.

İddiaya göre, Kayseri'de boşandıktan sonra da beraberliklerini sürdüren M. T. ile F. Ö. çifti, 19 Mayıs tarihinde şüpheli bir şekilde kayıplara karıştı. Anne ve babasını bulmak için Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'ya başvuran Y. T., 8 gündür kayıp olan babası ile ilgili kan donduran açıklamalarda bulundu. Kayıp babasının, amcası yüzünden 3 cinayetten sorumlu olduğunu, yabancı uyruklu bir kadının da kollarını satırla kestiğini ileri sürdü.

"Artık korkuyorum ben"

Canlı yayında babası M. T.'in geçmişte kız kardeşinin, 15 yıllık arkadaşının ve gasp ettiği başka bir şahsın cinayetinden sorumlu olduğunu söyleyen Y. T., babasının ayrıca yabancı uyruklu bir kadının da kollarını satırla kestiğini ifade etti.

"Ya beni öldür ya da öldürttür"

55 yaşındaki M. T'nin kaybolmadan hemen önce mal meselesi yüzünden husumetli olduğu ve anlatılan cinayetleri birlikte işlediği kardeşi Y. T' ye mektup yazdığı da ortaya çıktı. Canlı yayında Müge Anlı tarafından okunan mektupta, kayıp Y.T'nin kardeşine, "Sana bir fırsat veriyorum. ya beni öldür, ya da öldürttür. Yüzleştikten sonra seni öldüreceğim. Şerefim ve namusun için herkese ibret olsun diye yapacağım" dediği öğrenildi.

Hem ağabeyinin hem de yengesinin kaybında şüpheli olarak görülen amca Y. T. ise canlı yayına bağlanarak kendisi hakkındaki iddiaları reddetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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