Müge Anlı'da Suriyeli Selva Beşali bulundu mu? 17 Şubat Selva Başeli kimdir, nerede? Selva Beşali olayı nedir?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Selva Beşali konusu ele alınıyor. Müge Anlı'da Suriyeli Selva Beşali bulundu mu? Selva Başeli kimdir, nerede? Selva Beşali olayı nedir?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI'DA SURİYELİ SELVA BEŞALİ BULUNDU MU?

28 yaşındaki Selva Beşali, 2012 yılında Suriye'den Türkiye'ye geldi. İzmir Bornova'da yaşayan Selva Beşali 30 Aralık 2020 tarihinde kayboldu. Üzerinde 40 50 bin liralık altın olduğu söylenen Selva Beşali'yi aramak için eşi Müge Anlı'ya katıldı.