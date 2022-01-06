Müge Anlı'da şok gelişme! Faik Koçsoy bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında neler oldu?

2015 yılında kaybolan Faik Koçsoy, 2018 yılında görüşen bir tanık ortaya çıktı. İfadeye göre, "2018 yılında bir bankta oturuyordu" dedi. İzmir'de kaybolan Faik Koçsoy konuştuğu tanığa enginar bahçesinde bekçilik yapacağını söyledi. Bu ifadeler doğrultusunda, Faik Koçsoy yaşıyor mu? 84 yaşındaki adam hayatta mı? Faik Koçsoy bekçilik mi yapıyor? İzmir'de yaşanan süpheli kaybın detayları haberimizdedir…

MÜGE ANLI PROGRAMINDA NELER OLDU?

6 Ocak Perşembe günü programda Faik Koçsoy hakkında şok gelişmeler yaşandı. 2015 yılında kaybolan Faik Koçsoy İzmir'de enginar bahçesinde bekçilik yaptığı iddia edildi. 84 yaşında kaybolan adam hala İzmir'de mi yaşıyor, seyirciler tarafından merak konusu oldu.

FAİK KOÇSOY KİMDİR?

Faik Koçsoy 84 yaşında İzmir'in Konak ilçesinde kayboldu. İzmir'de yaşanan şüpheli kayıp Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicilerin merak konusu oldu. 6 Ocak 2022 Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar herkes tarafından merak edilmekte. 84 yaşındaki adamdan 2015 senesinden beri haber alınamıyor. Yeni bir gelişmeye göre 2018 tarihinde Faik Koçsoy'dan haber alan bir tanık ortaya çıktı. Faik Koçsoy yaşıyor mu?

Gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir…

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet