Müge Anlı'da Sevda Karapınar bulundu mu? 14 yaşındaki Sevda Karapınar nerede kayboldu? 6 Ocak Müge Anlı'da neler oldu?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Sevda Karapınar konusu ele alınıyor. Müge Anlı'da Sevda Karapınar bulundu mu? 14 yaşındaki Sevda Karapınar nerede kayboldu?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI'DA SEVDA KARAPINAR BULUNDU MU?

Isparta Eğirdir'de kaçırılan 12 ve 14 yaşındaki iki kardeşten, 12 yaşındaki jandarma önüne bırakıldı. Ancak 14 yaşındaki Sevda Karapınar'dan hala haber alınamadı.

Yılbaşında Sevda Karapınar'ın ablasının eşinin erkek kardeşi tarafından kaçırıldı. 17 yaşındaki isim tarafından kaçırılan kızı arama çalışmaları sürüyor.