Müge Anlı'da Perihan ve Gülbahar bulundu mu? Perihan ve Gülbahar Yıldız kardeşler nerede, olayı nedir?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Perihan ve Gülbahar konusu ele alınıyor. Müge Anlı'da Perihan ve Gülbahar bulundu mu?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI'DA PERİHAN VE GÜLBAHAR BULUNDU MU?

1999 yılında yurda verilen Perihan ile Gülbahar'ı aramak için programa katılan Zeynettin Ağırman, kardeşlerini arıyor. Antalya'da bir yurda verilen kardeşlerin şu an 25 ve 26 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.

199 yılında 3 ve 4 yaşlarındayken Antalya'da çocuk esirgeme kurumuna bırakılan Perihan ve Gülbahar Yıldız kardeşler nerede sorusu yanıt arıyor.