Müge Anlı'da Melahat Şengüler bulundu mu? Zeytinburnu'nda kaybolan Melahat Şengüler nerede?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Melahat Şengüler konusu ele alınıyor. Müge Anlı'da Melahat Şengüler bulundu mu? Zeytinburnu'nda kaybolan Melahat Şengüler nerede? sorularının yanıtları aranıyor.

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI'DA MELEHAT ŞENGÜLER BULUNDU MU?

69 yaşındaki Alzheimer hastası Melahat Şengüler, Pazartesi sabaha karşı 4 sularında evden çıktı ve sonrasına ulaşılamadı.

Zeytinburnu'nda pek çok yerde fotoğrafları paylaşılan Melahat Şengüler'e ulaşılamadığı için oğlu Müge Anlı'nın programına katıldı.