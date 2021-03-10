Müge Anlı'da Maşide Muratoğlu bulundu mu? 12 yaşındaki Maşide ve 16 yaşındaki Mustafa nerede?

Müge Anlı'da Maşide Muratoğlu bulundu mu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Maşide Muratoğlu konusu ele alınıyor. Müge Anlı'da Maşide Muratoğlu bulundu mu? 12 yaşındaki Maşide ve Mustafa nerede? Maşide Muratoğlu kimdir?

Müge Anlı'da aranan 12 yaşındaki Maşide Muratoğlu bulundu mu? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI'DA MAŞİDE MURATOĞLU BULUNDU MU?

12 yaşındaki Maşide Muratoğlu ile arkadaşı Mustafa Aydın dün akşamdan beri kayıp. İstanbul Arnavutköy tarafında kaybolan çocukların Hadımköy taraflarında olduğu düşünülüyor.