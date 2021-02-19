Müge Anlı'da dün neler yaşandı? 18 Şubat'ta Müge Anlı'da neler oldu? Perihan ve Gülbahar bulundu! Gülşen Caymaz olayında son gelişmeler!

18 ŞUBAT MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Anne ve babaları zihinsel engelli olan, 1999'da Antalya çocuk yuvasına verilen kardeşlerini arıyor. Perihan ve Gülbahar yurda verildiklerinde 3 ve 4 yaşlarındaydı şimdi ise 25 ve 26 yaşlarındalar... Zeynettin Bey canlı yayında. Perihan ve Gülbahar 22 yıl sonra bulundu. Müge Anlı'dan Zeynettin'e doğum günü hediyesi... 22 yıldır kayıp olan kardeşleri bulundu. Çocukları evlatlık alan baba canlı yayında.İki çocuk annesi Gülşen Caymaz'a ne oldu? Arkadaşının evine gitti ve bir daha dönmedi. Müge Anlı Karaman'da bir seyirci aradığını bir apartmanda bir bavul bulunduğunu içinde kadın eşyaları olduğunu ve bir fotoğraf çıktığını bunu aileye gösterdiğini ailenin kızlarına benzettiğini anlattı. Ailesi valizin kızlarına ait olduğunu fakat kıyafetlerin ona ait olmadığını söyledi. Son olarak arkadaşı Coşkun'un evinde olan iki çocuk annesi kadın nerede? Bulunan gizemli valiz 8 yıldır kayıp kadına mı ait? Çorum'da 43 gün önce kaybolan 13 yaşındaki kız 43 sonra bulundu. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Zeynettin 22 yıl sonra ilk kez kardeşiyle konuştu. Gülbahar canlı yayına bağlandı.