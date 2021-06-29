Müge Anlı'da Doktor Eda Altıngeyik bulundu mu? Eda Altıngeyik kimdir?

Doktor Eda Altıngeyik bulundu mu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Antalya'da kaybolan Doktor Eda Altıngeyik kimdir? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Eda Altıngeyik konusu ele alınıyor.

Müge Anlı'da Doktor Eda Altıngeyik bulundu mu? sorularının yanıtları merak ediliyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden yeni mezun olan ve cuma günü diploma töreni bulunan Duygu Eda Altıngeyik, 25 Haziran Cuma akşamı, ortadan kayboldu. Aile soluğu, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aldı... Kadın doktor ile son dakika gelişmesi yaşandı. İşte ayrıntılar...

EDA ALTINGEYİK KİMDİR?

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yeni mezun olan 24 yaşındaki doktor Duygu Eda Altıngeyik'ten haber alınamıyorudu. Geçtiğimiz cuma akşam saat 21.00'da Kepez ilçesi Varsak Altıayak Mahallesi'nden yolda yürürken ortalıktan kayboldu.

DOKTOR EDA ALTINGEYİK BULUNDU MU?

Kendisi de tıp fakültesi 6'ıncı sınıf öğrencisi olan erkek kardeşi Mehmet Altıngeyik ablasını bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu. Polise de başvuran aile, "Çaresiz durumdayız. Görenler mutlaka polisi arasın." diyerek yardım istedi.

Erkek kardeş Mehmet Altıngeyik, önceki akşam ablası ile birlikte halaları Atika Abay'a oturmaya gittiklerini, ablasının kendisinden 5 dakika önce çıkıp yürümek istediği sırada kaybolduğunu söyledi.

Ablasının yanında cep telefonu taşımadığını da belirten Mehmet Altıngeyik, "5 dakika içinde uçmuş olamaz, Her yere baktım. Yolda araba ile gelip gittim. Yer yarıldı sanki içine girdi" diyerek kız kardeşinin bulunmasını istedi.

Olayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Duygu Eda Altıngeyik'in bulunduğu öğrenildi. Eda Altıngeyik canlı yayında kardeşiyle buluştu.