Müge Anlı'da Canlı Yayında Gelen İhbar Kan Dondurdu

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında sınava gidiyorum diye evden çıkan ve o günden bu yana haber alınamayan genç kadın hakkınd gelen ihbar kan dondurdu. İhbarı yapan kadın, "İki adam vardı. Birisi kaputu açıp dışarı çıktı, diğeri ise arka koltukta kadını dövüyordu." dedi.

KAMERALARDA KAYIT BULUNMADI

İddiaya göre Meral Polat erkek arkadaşının dükkanında kalmış, geceyi birlikte geçirmiş ve ertesi gün dükkandan çıkmışlardı. Peki, 18 Kasım günü neler yaşandı? Müge Anlı ekibi iddiaların izini sürdü ve adım adım Meral Polat'ın kaybolduğu günü yeniden canlandırdı. Meral Polat'la Hüseyin Bey tartıştıktan hemen sonra dükkandan birlikte çıktıklarını iddia edince Müge Anlı ekibi dükkana gidip kameralara bakmak istedi. Ancak 18 Kasım gününe ait herhangi bir kayıt bulamadı. Dükkandan çıkan ikili, biraz ileride bulunan otoparkta da kısa süreli tartışmaya devam ettikten sonra yine iddialara göre Turgut Özal Parkı'na gitti ve tartışma aracın içerisinde parkta da devam etti. 28 Kasım Müge Anlı canlı yayınında Meral Hanım ile Hüseyin Bey'in en son tartıştıkları yer olan Turgut Özal Parkı'na gidildi ve o anlar canlandırılmaya devam etti. Bu sırada Müge Anlı canlı yayında, 18 Kasım günü Turgut Özal Parkı'nda bulunan kişilere seslendi ve parkta dikkatlerini çeken herhangi bir durum varsa stüdyoyu aramalarını rica etti. Müge Anlı'nın bu çağrısının üzerinden çok vakit geçmeden canlı yayına peş peşe ihbarlar geldi. İlk gelen ihbarla ikinci gelen ihbar arasındaki bilgiler birbirleriyle örtüşür nitelikte olunca, şüphelerin odağındaki Hüseyin Bey yeniden mercek altına alındı.

DEHŞET DOLU ANLAR YAŞANDI

Müge Anlı'da, 18 Kasım'da sınava gidiyorum diye evden çıkan ve o günden bu yana haber alınamayan 38 yaşındaki Meral Polat ile ilgili şok eden gelişmeler yaşandı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yapılan çağrılar üzerine canlı yayına gelen telefonlarla stüdyoda dehşet dolu anlar yaşandı. Müge Anlı ekibi Meral Polat'ın en son görüldüğü yere gitti ve orada bir iz bulmaya çalıştı. Araştırmalar yapılırken Müge Anlı canlı yayınına gelen ihbarlar, şüphelerin odağındaki Meral Polat'ın erkek arkadaşı üzerinde yoğunlaşılmasına sebep oldu.

MÜGE ANLI CANLI YAYININA GELEN İHBAR KAN DONDURDU

Müge Anlı canlı yayınında gelen ihbarlar değerlendirilirken Fitnat Hanım'ın anlattıkları kan dondurdu. Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Fitnat Hanım, "Bahsedilen köprünün altında arabanın içinde bir adamın bir kadını dövdüğünü gördüm. Aracın renginden emin değilim ama eski kasa bir arabaydı ve koyu lacivert gibiydi. O gün hava kapalıydı ve çok trafik vardı. Adım adım ilerliyorduk araçla. Bu yüzden de bir kadın sesi duyunca merak ettim döndüm baktım. İki adam vardı. Birisi kaputu açıp dışarı çıktı, diğeri ise arka koltukta kadını dövüyordu." dedi.

ERKEK ARKADAŞIYLA GİTMİŞ

Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, 2 çocuk annesi Meral Polat'ın nerede olduğu araştırıldı. Müge Anlı ekibi, Meral Polat'ın erkek arkadaşının iddiasına göre kaybolmadan önce bulunduğu yere gitti. Ekip, çevredekilere 28 Kasım günü ağlayan bir kadın görüp görmediklerini sorarken Müge Anlı'da canlı yayında çağrıda bulundu. Müge Anlı'nın yaptığı çağrıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosuna peş peşe ihbarlar geldi. Bu sırada dün, Müge Anlı ekibinin zorla röportaj gerçekleştirdiği Hüseyin Bey'in anlattıkları canlı yayında paylaşıldı. Adana Seyhan'da yaşayan 38 yaşındaki Meral Polat, 18 Kasım günü ailesine söylediği gibi Pozantı'ya değil İzmir'e erkek arkadaşının yanına gittiği Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıktı.