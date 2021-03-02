Müge Anlı'da aranan Sıla Uysal bulundu mu? 15 yaşındaki Sıla nerede?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Sıla Uysal konusu ele alınıyor. Müge Anlı'da aranan Sıla Uysal bulundu mu? 15 yaşındaki Sıla nerede?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI | SILA UYSAL BULUNDU MU?

24 Şubat Çarşamba günü, Mersin Yenişehir'den kaçırıldı. 26 yaşındki kuzeni tarafından kaçırıldığı iddia ediliyor. Daha önce de Sergen adlı kuzeni tarafından kaçırıldı.