Müge Anlı'da aranan Sıla Uysal bulundu mu? 15 yaşındaki Sıla nerede?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Müge Anlı'da aranan Sıla Uysal bulundu mu? 15 yaşındaki Sıla nerede?

02.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:35
Müge Anlı'da aranan Sıla Uysal bulundu mu? 15 yaşındaki Sıla nerede?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Sıla Uysal konusu ele alınıyor. Müge Anlı'da aranan Sıla Uysal bulundu mu? 15 yaşındaki Sıla nerede?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI | SILA UYSAL BULUNDU MU?

24 Şubat Çarşamba günü, Mersin Yenişehir'den kaçırıldı. 26 yaşındki kuzeni tarafından kaçırıldığı iddia ediliyor. Daha önce de Sergen adlı kuzeni tarafından kaçırıldı.

Müge Anlı'da aranan Sıla Uysal bulundu mu? 15 yaşındaki Sıla nerede?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan İrem Derici Demet Akalın Mustafa Ceceli
Spor Ali Koç Mesut Bakkal Mustafa Yumlu Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Müge Anlı'da aranan Sıla Uysal bulundu mu? 15 yaşındaki Sıla nerede? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 10:36:21. #1.14#
title