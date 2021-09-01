Müge Anlı'da Abdurrahman Çığ ve İsa Akman olayı! Abdurrahman Çığ kimdir, ne oldu?

Müge Anlı'da Abdurrahman Çığ ve İsa Akman olayı ikinci Palu ailesi vakası olarak değerlendiriliyor. ATV ekranlarında yayın yapan Müge Anlı'nın programında akıllara durgunluk veren bir konu işlenmeye başlandı. 40 yaşındaki Abdurrahman Çığ, 20 yıllık eniştesi tarafından kandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Anlattıklarıyla Palu ailesini hatırlatan Abdurrahman Çığ olayı nedir? Abdurrahman Çığ kimdir, ne oldu?

Müge Anlı'da ele alınan konulardan biri Abdurrahman Çığ oldu. Müge Anlı'da ele alınan Abdurrahman Çığ ve İsa Akman olayı nedir? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI - ABDURRAHMAN ÇIĞ-İSA AKMAN OLAYI NEDİR?

Eniştesinin evlendirme vaadiyle ilk 500 bin liralık senet imzalayan Abdurrahman Çığ, eniştesi tarafından tecavüze uğradığını da söyledi. Çığ'ın ormanda çekilmiş çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurduğu öğrenildi. Hakkında tecavüz ve dolandırıcılık suçlaması bulunan enişte İsa'nın 2019 yılında ölümle sonuçlanan bir vukuatının da olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre, İsa'nın yaptığı peynirleri yiyen 9 kişi sağlık sorunları yaşadı 1 kişi de yaşamını yitirdi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Eşinin kardeşine işkence ettiği, dolandırdığı, istismar ettiği iddia edilen İsa Akman'ın genç adamın dini duygularını da istismar ettiği söylendi. Öte yandan eniştenin Abdurrahman Çığ'ı işbirliği yaptığı Afyon'daki bir hocaya da götürdüğü söylendi. Kısmeti bağlı olduğu için evlenemediğine inandırılan genç adam, Afyon'da hoca olduğu iddia edilen kişi tarafından okunduğuna ve kısmetinin açıldığına ikna edilerek burada da 3 bin lira parasının alındığını söyledi. İsa Akman'ın 1978 doğumlu ve şoför olduğu öğrenildi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

ABDURRAHMAN ÇIĞ-İSA AKMAN OLAYI SON GELİŞMELER

1 Eylül 2021 tarihi itibarıyla olay hakkında son gelişmeler aktarıldı. Antalya Emniyeti'nin ilgilendiği konuda son dakika olarak işkenceci enişteye 35 yıl hapis istendi.