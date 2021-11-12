Müge Anlı 3 yaşındaki Müslüme bulundu mu? Konya'dan Mersin'e göçerken kaybolan Sarıkeçeli yörüklerinden Müslüme'ye ne oldu, nerede?

Müge Anlı'da 3 yaşındaki Müslüme bulundu mu? Konya'dan Mersin'e göçerken kaybolan Sarıkeçeli yörüklerinden Müslüme'ye ne oldu, nerede? soruları Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

SARIKEÇELİ YÖRÜKLERİNDEN 3 YAŞINDAKİ MÜSLÜME BULUNDU MU?

1000 yıllık bir aile olan Sarıkeçeli yörükleri, Adana Ceyhan'a bağlıdır. Konya'da yaşayan aile, kış gelmesi nedeniyle Mersin Gülnar'a göç ederken, 3 yaşındaki Müslüme'nin kaybolduğunu fark ederek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

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