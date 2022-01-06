Müge Anlı canlı izle! Youtube Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı ile Tatlı Sert izle! Müge Anlı son bölümde neler oldu?

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MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Müge Anlı

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

ATV CANLI YAYIN NEDEN AÇILMIYOR?

ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert'i izlemek isteyenler yayına zaman zaman ulaşamamakta. Ancak bu sorun kısa sürede düzeltmektedir.

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