ATV Müge Anlı canlı izle bugünkü program! Youtube Müge Anlı HD canlı yayın izle! 9 Kasım Salı 2021 Müge Anlı son bölümde ne oldu?

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MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kimsesizler mezarlığına defnedilmişti. Annesi ve ağabeyi kabrini ziyaret etti. Bilsen Pirpor neden ve nasıl öldü? İddiaların odağındaki mesajlaştığı emekli memur canlı yayında... Bilsen Pirpor kıskançlık kurbanı mı? Bilsen Pirpor'un sevgilisinin annesi konuştu,''Çok sevdim, kızım gibiydi'' dedi. Dj Gezgin cinayetindeki soru işaretleri... Şantaj parası için mi ortadan kaldırıldı? Ölüme terk edilen adamın arabası nerede? Fatma Karadağ'dan çarpıcı ve yeni açıklamalar... ''Arkadaşının üzüm bağına gömmüş olabilir''

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI HAKKINDA

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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