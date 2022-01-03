Müge Anlı canlı izle bugünkü! ATV 3 Ocak Youtube Müge Anlı canlı izleme linki! ATV canlı yayın neden açılmıyor? Son bölümde neler oldu?

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MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI HAKKINDA

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

30 yaşındaki Sevda Çalışkan nerede? Müge Anlı, Sevda Hanım'ın ortadan kaybolduğunu, sonra aile 65 yaşındaki birine gittiğini öğrendiğini, arada da konuştuğunu, zaten çok kendisini ifade edemediğini, aradığını, adam araba bulamıyor, gönderemiyor dediğini anlattı. Sevda Hanım'ın kardeşi eniştesinin karton topladığını, eşini bu adamla tanıştırdığını, kardeşini o eve de temizlik yapmaya götürdüğünü, kardeşinin o adamın evinde yemek de yaptığını, gidip baktığını ama o evde olmadığını söyledi. 25 yaşındaki Hüseyin Erdoğan 12 gündür kayıp. Hüseyin'in 19 Aralık gününde Bağcılar'dan kaybolduğunu, 25 yaşında olduğunu söylerken Hüseyin'in babası Nedim Bey, oğlunun annesi ile ayrı olduklarını, oğlunun annesinin yanında kaldığını, eski eşinin kesinlikle oğlunun nerede olduğunu bildiğini ama söylemediğini iddia etti. 70 yaşındaki Mustafa Kaya'nın ifadesi. Müge Anlı, Irmak Hanım'ın dün ifadeye gittiğinde Mustafa Bey'in de Göztepe'de ifade verdiğini, "Aileme irtibat bilgilerim verilmesin, herhangi bir suça maruz kalmadım, kimseden şikayetçi değilim, kayıp değilim, büyük kızımın yanında kendi isteğim ile kalmaktayım" dediğini okudu. Eşine ve kızına görüntülü mesaj gönderdi. Mustafa Bey, kızı ile görüşmek istemediğini söylerken Sibel Hanım inatla Irmak seninle görüşmek istiyor dedi. Mustafa Bey bana kötülük yapıyorlar, istemiyorum, eminim dedi. Seyhan Hanım bunun senaryo olduğunu iddia etti ve hastaneye götürelim, konuşması iyice gitmiş dedi. 2,5 yıl sonra ilk kez görüşüyorlar. Mustafa Kaya canlı yayında... 25 yaşındaki genç ve 30 yaşındaki kadın bulundu.

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ATV CANLI YAYIN NEDEN AÇILMIYOR?

ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert'i izlemek isteyenler yayına zaman zaman ulaşamamakta. Ancak bu sorun kısa sürede düzelmekte.

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