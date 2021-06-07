Müge Anlı canlı izle bugün! Müge Anlı 7 Haziran 2021 izle! ATV canlı - 7 Haziran ATV yayın akışı! Müge Anlı saat kaçta?

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Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 7 Haziran 2021 Pazartesi ekranlara geliyor. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 7 Haziran 2021 ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 7 Haziran 2021 canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izlemek için buraya tıklayınız.

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 7 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ

08.00 Kahvaltı Haberler i

i 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol 'da

'da 19:00 ATV Ana Haber

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MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI DÜN 2 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA GÜNÜNDE NELER OLDU?

Bir haftadır kayıp olarak aranıyordu, İki çocuk annesi kadın İstanbul'da bulundu. Kayıp kadının eşi Hakan Astekin canlı yayında... Hakan Bey, kayınvalidesi kendisine iftira attığı için zoruna gittiğinden bahsedip eşi ile evlenirken kendisine kızımız hasta denilmediğini, yoksa kendisini ateşe atmayacağını dile getirdi. Hakan Bey, kayınvalidesinin bir kızının bir yerde, diğerinin başka bir yerde olduğunu, kızlarına sahip çıkmadığını kızları mendil, maske sattırdığını iddia etti. Müge Anlı, Hakan Bey'in de eşinin de hastaneye gidip aynı yatakta yatıp tedavi görmesini tavsiye ederek Nebahat'in resmen sokağa atıldığını dile getirdi. Müge Anlı, 16 yaşındaki Sinem'in, İzmir'de 25 Mayıs'tan beri kayıp, ailesi kızının sucuk yediğini, büyülü olması sebebi ile kızın kaçtığını söyledi. Sinem Asrak'ın annesi Pınar Acı, kızının kaçırıldığını, geçmişte de kızının ablasının oğlu tarafından kaçırıldığını, kızını almak istediğinde o ailenin vermediğini anlattı. Afgan asıllı kız Sakarya'da bulundu. 27 yaşında Suriye uyruklu Hamide Cebeci'den 13 gündür haber alınamadığını, Ertan Havadar ve Hamide Hanım'ın eşi Mehmet Cebeci stüdyomuza geldi. Müge Anlı, Ertan Havadar'ın daha önceden de geldiğini, babasını aradığı bilgisini verdi. Suriye uyruklu üç çocuk annesi kadın kaçırıldı mı? Abla Meliha Karakuş'tan çok çarpıcı iddialar… Firdevs Öztürk ve Mehmet Turhan 16 gündür nerede? Emniyet ekipleri ses kayıtlarını talep etti. Salı günü sabah çıkıp kardeşi ile Mehmet Bey'in evine gittiğini dile getiren Meliha Hanım, yolda karşılaştıklarını, markete gidiyoruz dediğini, Mehmet Bey'in Yusuf'u öldüreceğim dediğini aktardı. Meliha Hanım, Mehmet Bey'in Yusuf Bey'i öldüreceğim dediğini, Necla Hanım'ın da ben de duydum, Yusuf'a kıyamam dediğinden bahsetti. Meliha Hanım, annesinin de "Ben Hava'yı öldürttüm, kurtuldum" dediğini iddia edip Mehmet Bey ile Yusuf Bey'in adam öldürse de beraber, kazansa da beraber kazandıklarını, her şeyi beraber yaptıklarını ileri sürdü.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.