Müge Anlı canlı izle bugün! Müge Anlı 15 Haziran 2021 izle! ATV canlı - 14 Haziran ATV yayın akışı! Müge Anlı saat kaçta?

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Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 15 Haziran 2021 Salı ekranlara geliyor. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 15 Haziran 2021 ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 15 Haziran 2021 canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izlemek için buraya tıklayınız.

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 15 HAZİRAN 2021 SALI

08.00 Kahvaltı Haberler i

i 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

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MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI DÜN 11 HAZİRAN 2021 CUMA GÜNÜNDE NELER OLDU?

Müge Anlı, 17 yaşındaki Işıl Naz Hoşbay 9 Haziran'da Bakırköy'den kaybolduğu bilgisini vererek annesi ve teyzesinin stüdyomuzda olduğunu söyledi. Anne Ceyhan Bulut, Bakırköy'de çalıştığını, Pendik'te oturduğunu söyledikten sonra olay günü kızının telefonda biraz babası ile tartıştığını, kızına müdahale edince kızının kendisine de aynı terbiyesizce davranışta bulunduğunu, ben eve gitmek istiyorum diyerek çıkıp gittiğini, bulamadığını dile getirdi. Müge Anlı, 50 yaşındaki avize lamba işi yapan Bahtiyar Akçay'ın 25 Mayıs günü araba almak içi Giresun'dan İstanbul'a geldiğini ve kaybolduğunu, 2 çocuk babası olduğunu, İstanbul Güneşli'de bir otelde kaldığını, 28 Mayıs tarihinde bir daha haber alınamadığını, kızının banka hesabından 2 kere para çektiğini söyledi. Ekip, Nadir Bey'in arandığını "Ben kaybolduğu gün birlikteydim, 5'te yemek yedikten sonra ayrıldık ben bir şey bilmiyorum" dediğini, görüşmelerin sürdürüldüğü bilgisini verdi. Borç para toplayıp kayıplara karıştı. 27 yaşındaki Abdulkadir Dursun'a ne oldu? Müge Anlı, dün ekibin Aydos ormanında olduğunu, evden ormana 10 dakika sürdüğünü dile getirdi. Gülşah Hanım, kardeşinin ormana gittiğinden emin olmadığını ama sık sık gittiğinden ve aynı zamanda kimliğini elinde bırakmış olmasından dolayı orman diye düşündüğünü anlatınca Müge Anlı, Abdülkadir'in arkadaşlarının çok borcu vardı dediğinden söz etti. Ekip, ormana gitti. Erol Bey her yeri taradıklarından söz ederken definecilerin kazdığı derin kuyulara rastlandı. Bir görgü tanığı, Abdülkadir'i ormanda gördüğünü, selam verip geçtiğini anlattı. Kayseri'deki çifte cinayette itiraf geldi. Katil zanlısı kardeş ve oğlu tutuklandı… Kerem Durur 2016 yılında kaybolmuştu. Kardeşi Medeni ve eski eşi Songül mahkemeye sevk edildi…

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.