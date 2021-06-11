Müge Anlı canlı izle bugün! Müge Anlı 11 Haziran 2021 izle! ATV canlı - 11 Haziran ATV yayın akışı! Müge Anlı saat kaçta?

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Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 11 Haziran 2021 Cuma ekranlara geliyor. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 11 Haziran 2021 ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Haziran 2021 canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izlemek için buraya tıklayınız.

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 11 HAZİRAN 2021 CUMA

08.00 Kahvaltı Haberler i

i 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

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MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI DÜN 10 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE GÜNÜNDE NELER OLDU?

Müge Anlı, çiftin aranmasının 22. gününde Yusuf Bey'in bağ evindeki tandırda ölü olarak bulunduğunu açıkladı. Müge Anlı, amcası ile aynı adı taşıyan Yusuf'un amcası tarafından anne ve babasının öldürüldüğünü öğrendiğinden bahsederek arama köpeğinin bağ evinden koku aldığını, çiftin öldürüldükten sonra çuvalla tandıra atıldığını, üzerine de beton döküldüğünü ve taşlarla kapattıklarını dile getirdi. Muhabir, beton zeminin kırıldığı bilgisini verdi. Kömürlükten görüntüler yansıdı ve öldürülen çift cenaze nakil aracına koyuldu ardından da Kayseri Devlet Hastanesi Morguna götürüldü. Muhabir Pembe, Yusuf Turhan, eşi Necla Hanım ve oğulları Bedirhan'ın zaten gözaltında olduğunu, bugün mahkemeye çıkacaklarını dile getirdi. Müge Anlı, 27 yaşındaki Abdülkadir Dursun 6 Haziran'da Sultanbeyli'den kaybolduğu bilgisini verdi. Polislik sınavları için Giresun'dan kalkıp İstanbul'a ablasının yanına gittiğini ve 6 Haziran'da kredi borcu için 10.000 TL tanıdıklardan topladığını, sonra da kuzenine "Ben evden çıkıyorum, ormana doğru gidiyorum" dediğini söyledi. Abdülkadir Bey'in ablası Gülşah Kırbıyık, kardeşini bir diğer ablasından Almanya'daki babasının diğer karısından olan kızının numarasını aldığını dile getirip kardeşinin Aydos ormanına gitmiş olabileceğini vurguladı. Rasim Bey, Abdülkadir Bey'in kredi kartı borcum var 2.000 TL atar mısın dediğini, yolladığını sonra da 1.800 TL daha istediğini onu da attığını anlatarak sonrasında bir daha 500 TL istediğini ama yollamadığını, birkaç gün sonra 1.500 TL daha istediğini ama yollamadığını söyledi. Rasim Bey, Abdülkadir Bey'in diğer eniştesi olan Abdullah Taşçı'dan da 5.500 TL istediğini anlattı.Muhabir, jandarma ekiplerinin köpeklerle birlikte arama çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Hüseyin Bey'in yeğeni Seyfettin Bey, olayı anlatarak dayısının katır yıkılınca gidip hayvanların yanına gideyim dediğini, zaten dayısının katırdan anlamadığını o sebeple babası ile beraber bıraktığını söyledi. Seyfettin Bey, dayısının kaybolduğu söylenen yerle ev arasında 1,5 km yol olduğunu dile getirip dayısında olan bir başka motorlu testeresini gösterdi ve testerenin ağır olduğu belirtildi.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.