Müge Anlı canlı izle bugün! ATV canlı - 8 Nisan ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izle! Müge Anlı saat kaçta?

Müge Anlı ATV Canlı izle! en çok aranan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. ATV Canlı Müge Anlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programında bugün neler oldu? Müge Anlı'da dün neler oldu? Müge Anlı ne zaman başladı? Müge Anlı saat kaçta? Tüm gelişmeler için 8 Nisan ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izleme linkleri!

Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle!Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 8 Nisan 2021 Perşembe ekranlara geldi. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 8 Nisan 2021 Perşembe ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 8 Nisan 2021 Perşembe canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izlemek için buraya tıklayınız.

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 8 NİSAN 2021 PERŞEMBE

08.00 Kahvaltı Haberler i

i 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI DÜN 7 NİSAN ÇARŞAMBA GÜNÜNDE NELER OLDU?

Zihinsel engelli Nilüfer'den 13 gündür haber yok. Manisa'da gelin işkencesinde yeni görüntüler... Biri öldüresiye dövdü, diğeri eğlenip dans etti.Görüntüleri kaydeden gelinle ilgili iddia… 88 yaşındaki kadına ''gelin'' dayağı, dayakçı gelin ve oğlu canlı yayında... Fadime Hanım, vicdanının rahat olduğunu, 40 senedir kaynanasına baktığını, kendisini tuzağa düşürdüklerini söyledi. Görümcelerine gelin annenizi alın dediğini iddia eden Fadime Hanım, gelini Fidan Hanım'ın bu videoları çekmesi için, bunlar iftira, ben o kadının her şeyini yaptım dedi. Fadime Hanım, boğarak öldürmediğini, Fidan Hanım'ın yaptığını, şikayetçi olduğunu belirtirken görümcelerine de yazıklar olsun söyleminde bulundu. Dayaktan mı öldü? Eşarp ile mi boğuldu? Ölen Fadime Arslan'ın torunu Okan Arslan canlı yayında... Torun, ''Öldüğünde boynunda ve başında morluklar vardı'' dedi. Korkunç işkence...Büyük gelin mi? Küçük gelin mi? Fidan Arslan şiddet görüntülerini neden geç ortaya çıkardı? 27 yaşındaki engelli kız bulundu.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.