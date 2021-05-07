Müge Anlı canlı izle bugün! ATV canlı - 7 Mayıs ATV yayın akışı! Müge Anlı saat kaçta?

Müge Anlı Canlı izle bugün! ATV Müge Anlı canlı izle bugün! en çok aranan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. ATV Canlı Müge Anlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programında bugün neler oldu? Müge Anlı'da dün neler oldu? Müge Anlı ne zaman başladı? Müge Anlı saat kaçta? Tüm gelişmeler için 7 Mayıs ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izleme linkleri!

Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 7 Mayıs 2021 Cuma ekranlara geliyor. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 7 Mayıs 2021 ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 7 Mayıs 2021 canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izlemek için buraya tıklayınız.

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 7 MAYIS 2021 CUMA

08.00 Kahvaltı Haberler i

i 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI DÜN 6 MAYIS PERŞEMBE GÜNÜNDE NELER OLDU?

Nezen cinayeti ve Lütfiye Gündüz kaybı. İki olay arasındaki çok çarpıcı ilişki ne? İlişkiler çözülüyor, gerçekler açığa çıkıyor. Nezen'i kim öldürdü? Lütfiye'yi kim kaybetti? Kayınvalide Hamiyet ve arkadaşı Müberya ifade verdi. İç içe geçen ilişkiler ve ilginç bağlantılar... Müge Anlı, Ahmet Taşkın ile Nurullah Bey arasında olan problemin aslında Nezen cinayetinde de konuşulduğu, ama isim verilmediği için yeni anladıklarını dile getirdi. Ahmet Taşkın'ın Nezen cinayetindeki röportajında, bir kadın diye bahsettiği kişinin Lütfiye Hanım olduğunun anlaşıldığı, kolundan altınları aldım, dövdüm diye anlattığı açıklandı. Kaybolduğu gece öldürüldü mü? Yasin Bey, Lütfiye Hanım'ı eve bıraktığında kendisini çay içmeye çağırdığını, içeriye girdiğinde, evin içerisinde Hamiyet Hanım'ın kolu felçli olduğu için yattığını, Duran Bey'in de ayakucunda oturduğunu, çocukların da evde olduğunu, Duran Bey'in sinirlenip nereden geliyorsun dediğini sonra kendisini görünce sen nereden gördün ablanı dediğini aktardı. Lütfiye Hanım'ın çay koymaya gittiğinde Duran Bey'in ben bundan bıktım diye söylemlerde bulunduğunu anlatan Yasin Bey, Duran Bey ile Lütfiye Hanım'ın tartıştığından bahsetti. Dilek Hanım, Lale isimli kişiyi gerçekten tanımadığını, Müberya Hanım'ın kendisini başka biri ile karıştırdığının altını çizdi. Müge Anlı, bir çıkar çatışması olduğu için Yasin Bey'in sözde insanlık görevini yaptığının altını çizdi. Yasin Bey, Lütfiye Hanım Ahmet Taşkın'ın yanından döndüğünde normal olduğunu, huzursuzluk sezmediğini ifade ederken Nurullah Bey, Lütfiye Hanım'ın Ahmet Taşkın'dan sürekli kaçtığını, çok korktuğunu ileri sürdü.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.