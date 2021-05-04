Müge Anlı canlı izle bugün! ATV canlı - 4 Mayıs ATV yayın akışı! Müge Anlı saat kaçta?

Müge Anlı Canlı izle bugün! ATV Müge Anlı canlı izle bugün! en çok aranan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. ATV Canlı Müge Anlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programında bugün neler oldu? Müge Anlı'da dün neler oldu? Müge Anlı ne zaman başladı? Müge Anlı saat kaçta? Tüm gelişmeler için 4 Mayıs ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izleme linkleri!

Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 4 Mayıs 2021 Salı ekranlara geliyor. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 4 Mayıs 2021 ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Mayıs 2021 canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izlemek için buraya tıklayınız.

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 4 MAYIS 2021 SALI

08.00 Kahvaltı Haberler i

i 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI DÜN 3 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜNDE NELER OLDU?

Nevşehir'de 5 ay arayla kaybolan iki kadın, Nezen cinayeti ve Lütfiye Gündüz kaybı. Eski eşi ve Büşra ifadeye çağrıldı. İki olay arasında nasıl bir bağlantı var? Dilek Hanım, bu olayda Büşra Hanım'ın herkesi yalanladığına dikkat çekip Büşra Hanım'ın Nezen ile beraber gezdiğini, yakın olduklarını iddia etti. Nurullah Bey, Nezen'i tanımadığını, arabasına falan almadığını savunurken Dilek Hanım, Büşra Hanım, Nurullah Bey, Nezen'in gezdiklerini, gözleri ile gördüğünü ileri sürdü. Her iki olayda da aynı isimlerden şüpheleniliyor... Kaybolduktan 6,5 ay sonra ölü olarak bulunan 13 yaşındaki Nezen Germiyen'in babası konuştu. Hüseyin Bey, kızının öldürülmesi ile Lütfiye Hanım'ın olayının çok benzer olduğunu, bunu yapanın Ahmet olduğunu, Nurullah, Duran ve Büşra Hanım'ın bu olaydan haberi olduğunu iddia etti. Müge Anlı, Büşra Hanım'ın Ahmet Taşkın ile alakalı söylediği şeyin büyük bir ihbar olduğuna dikkat çekti. Lütfiye Gündüz ile kaybolduğu gece görüşen kişi konuştu... 12 ve 14 yaşındaki iki kız kardeş bulundu.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.