Müge Anlı canlı izle bugün! ATV canlı - 30 Nisan ATV yayın akışı! Müge Anlı saat kaçta?

Müge Anlı Canlı izle bugün! ATV Müge Anlı canlı izle bugün! en çok aranan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. ATV Canlı Müge Anlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programında bugün neler oldu? Müge Anlı'da dün neler oldu? Müge Anlı ne zaman başladı? Müge Anlı saat kaçta? Tüm gelişmeler için 30 Nisan ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izleme linkleri!

Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 30 Nisan 2021 Cuma ekranlara geliyor. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 30 Nisan 2021 ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Nisan 2021 canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izlemek için buraya tıklayınız.

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 30 NİSAN 2021 CUMA

08.00 Kahvaltı Haberler i

i 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI DÜN 29 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜNDE NELER OLDU?

Kayıp olarak aranırken Müge Anlı bulmuştu. Nilüfer ve Abdullah canlı yayında evlendi. Evdeki bilezikleri alıp kaybolmuştu. Canlı yayının ardından annesini aradı. Arkadaşının annesinden tepki çeken sözlerin ardından 14 yaşındaki liseli kız evine döndü. Altınların kaçtığı çocuğun annesinde olduğunu söyleyen Naime Hanım, amacı kızını sevmeleri değil, altınları olduğunu zira kızının üzerinden altınları alıp öyle bıraktıklarından bahsetti. Müge Anlı memlekette herkesin mağduriyetini açıklamaya utandığını, herkesin açık açık söylemesini istedi. 53 yaşındaki bakıcı kadının evlilik hayali kötü bitti. Sevgilisine 195 Bin lirasını kaptırdı... Dolandırıcılıkla suçlanan 28 yaş küçük sevgili canlı yayında... Sedat Bey, gönülden sevdiği için, fotoğraf çekmek için üniforma satın alıp giydiğini iddia etti. Ben kimseye teğmenim demediğini ileri süren Sedat Bey, Semra Hanım'ın kendisini sömürdüğünü, bu anlatılanların yalan olduğunu söyledi. Tokat Çat'taki Uluseki yayladında yaşıyorlardı. 2 yaşındaki Süleyman dünden bu yana kayıp... Lütfiye Gündüz'ü kim, neden öldürdü? Varilin içine konulup Kızılırmak'a mı atıldı?

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.