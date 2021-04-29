Müge Anlı canlı izle bugün! ATV canlı - 29 Nisan ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izle! Müge Anlı saat kaçta?

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Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 29 Nisan 2021 Perşembe ekranlara geliyor. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 29 Nisan 2021 ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Nisan 2021 canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izlemek için buraya tıklayınız.

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 29 NİSAN 2021 PERŞEMBE

08.00 Kahvaltı Haberler i

i 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI DÜN 28 NİSAN ÇARŞAMBA GÜNÜNDE NELER OLDU?

İki çocuğunun annesi kayıp olarak aranıyordu. Sevgilisi ''kayıp, eşi ''kaçtı'' diyordu. 4 çocuk babası Reşit Baş bulundu. Reşit Baş ile telefon görüşmesi yapıldı. Reşit Bey dolandırıldığı için sıkıntı yaşadığını, 700 bin TL parasını kaybettiğini söyledikten sonra 15 sene işveren olduktan sonra iş yeri gittiği için bunalıma girdiğini anlattı. Aranan Reşit Baş'ın eşi canlı yayında... Hatun Hanım, fırınımızı aldılar, belki Şükran Hanım ile beraber yemişlerdir o parayı derken Şükran Hanım kendisine alınan evin reşit Bey dolandırılmadan önce alınmış olduğunu, sadece çocuklarının masrafını ödediğini ileri sürdü. 8 yıldır kayıp olan 4 çocuk annesi kadın parası için ortadan mı kaldırıldı? Kim, neden tehdit ediyordu? Gizli tanık arkadaş canlı yayında... Müberya Hanım, Nurullah Bey ile Lütfiye Hanım'ın ilişkisini Nurullah Bey'in de ailesinin bildiğini iddia ettikten sonra emniyetin tüm çalışan kadınları toplayıp götürdüklerini, çıkınca da adliyenin arkasındaki Lütfiye Hanım'ın evine gittiklerini anlattı.8 yıldır kayıp olan kadının komşusu konuştu... 2012 senesinin sonlarında bir olaylar olduğunu anlatan Meral Hanım, ramazan gecesi kadın çığlığı geldiğini, polis çağırdığını, Duran Bey'in dövdüğü sırada Hamiyet Hanım'ın da öldür kadını diye bağırdığını anlattı. Lütfiye Gündüz'ün kaybında çarpıcı iddia ''Mavi varile koyup Kızılırmak'a attılar'' Nevzat Bey, yıllardır Lütfiye Hanım'ı tanıdığını, arabası ile Lütfiye Hanım'ı aldığını arabada Müberya Hanım'ın da arabada olduğunu, polislerin önlerini kesip kadınları almak istediğini ama Müberya Hanım'ın beni kurtarın bu kadın beni zorla tutuyor dediğini iddia etti.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.