Müge Anlı canlı izle bugün! ATV canlı - 28 Nisan ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izle! Müge Anlı saat kaçta?

Müge Anlı Canlı izle bugün! ATV Müge Anlı canlı izle bugün! en çok aranan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. ATV Canlı Müge Anlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programında bugün neler oldu? Müge Anlı'da dün neler oldu? Müge Anlı ne zaman başladı? Müge Anlı saat kaçta? Tüm gelişmeler için 28 Nisan ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izleme linkleri!

Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 28 Nisan 2021 Çarşamba ekranlara geliyor. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 28 Nisan 2021 ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Nisan 2021 canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izlemek için buraya tıklayınız.

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 28 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA

08.00 Kahvaltı Haberler i

i 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI DÜN 27 NİSAN SALI GÜNÜNDE NELER OLDU?

13 Nisan'da Samsun'daki evinden kayboldu. Eşinden ve sevgilisinden ikişer çocuğu olan, Samsunlu fırıncı 44 yaşındaki Reşit Baş iki haftadır nerede? Hatun Baş yayına bağlandı. (Reşit'in eşi) Hatun Hanım eşinin kaybolmadığını nerede olduğunu bildiğini 20 yıllık evli ve iki çocuk annesi olduğunu söyledi. Şükran Hanım, ilişki yaşadığı iki çocuğunun babası Reşit Baş'a eşi tarafından zarar verildiğini iddia ediyor. Kayıp Reşat Baş'ın ağabeyi Mustafa Baş canlı yayında... Mustafa Bey, Şükran Hanım'ın kardeşi kaybolduktan sonra arayıp kardeşiniz beni aradı dediğini aktarıp Şükran Hanım'ın yalan söylediğini ifade etti ve kardeşinin yaşadığını, eşi ile görüştüğünü, kayıp olmadığını ileri sürdü. Mustafa Bey, kardeşinin yaşadığına emin olduğunu, görüştüğünü açıkladıktan sonra Şükran Hanım'a ne hakla kayıp ilanı verdiğini sordu. Nevşehir'de sekiz yıldır kayıp bir kadın... Kayıp kadının kayınbiraderi İsmail Özdemir konuştu. Lütfiye Gündüz'ü kim, neden ortadan kaldırdı? Lütfiye Gündüz cinayete mi kurban gitti?

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.