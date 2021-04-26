Müge Anlı canlı izle bugün! ATV canlı - 26 Nisan ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izle! Müge Anlı saat kaçta?

Müge Anlı Canlı izle bugün! ATV Müge Anlı canlı izle bugün! en çok aranan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. ATV Canlı Müge Anlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programında bugün neler oldu? Müge Anlı'da dün neler oldu? Müge Anlı ne zaman başladı? Müge Anlı saat kaçta? Tüm gelişmeler için 26 Nisan ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izleme linkleri!

Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 26 Nisan 2021 Pazartesi ekranlara geliyor. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 26 Nisan 2021 Pazartesi ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 Nisan 2021 Pazartesi canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izlemek için buraya tıklayınız.

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 26 NİSAN 2021 PAZARTESİ

08.00 Kahvaltı Haberler i

i 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI DÜN 23 NİSAN CUMA GÜNÜNDE NELER OLDU?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnetler sunuldu. Müge Anlı'dan çocuklara sürpriz... Ragıp Savaş'ın kayınvalidesi adına bağışlanan tablet ve akülü sandalyelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı bilgisi verildi. Anne ile kızının gözyaşartan kavuşması...Havva Hanım'ı koruyup kollayan Müsli Bey'in, kızlara bir ev tutup onlara hayat kuracağı belirtildi. Torunundan anneanneye çok ağır suçlama. Eşini savunan dede, görgü tanığı için ne diyecek? Sahte gelin mağdurları canlı yayında... Anneanneye yönelik suçlamalar bitmiyor. Torununu evlilik vaadiyle dolandırdı mı? Sahte gelin mağdurlarına yenileri ekleniyor. İsmini vermeyen bir hanımefendi yayınımızı aradı. 5 sene önce şahit olduğu bir olaya göre 2015'te annesi vefat ettiğinde 2016 'da babasına eş aramaya başladıklarını belirtti. Bu kişileri bulduklarını ve bu kişilerin bulduğu kadını babaları beğenmediğini çünkü tütün kullandığını ve makyaj yapan bir kadın olduğunu ve Özden Hanım'ın gelini getirdiğini belirtti. Mehmet Bey'le evlenme vaadiyle gelen sonra kaçan Güler Hanım telefon hattında. Özden Hanım'ı adres sorduğu sırada sokakta tanıştıklarını, kendi numaralarını Bilal'e verdiğini ve işi Bilal'in bağladığını belirtti. 14 yaşındaki Melisa üç gündür kayıp…

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.