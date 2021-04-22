Müge Anlı canlı izle bugün! ATV canlı - 22 Nisan ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izle! Müge Anlı saat kaçta?

Müge Anlı ATV Canlı izle! Müge Anlı canlı izle bugün! en çok aranan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. ATV Canlı Müge Anlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programında bugün neler oldu? Müge Anlı'da dün neler oldu? Müge Anlı ne zaman başladı? Müge Anlı saat kaçta? Tüm gelişmeler için 22 Nisan ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izleme linkleri!

Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 22 Nisan 2021 Perşembe ekranlara geliyor. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 22 Nisan 2021 Perşembe ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 22 Nisan 2021 Perşembe canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izlemek için buraya tıklayınız.

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 22 NİSAN 2021 PERŞEMBE

08.00 Kahvaltı Haberler i

i 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI DÜN 21 NİSAN ÇARŞAMBA GÜNÜNDE NELER OLDU?

5 Şubat 1983'te Konya Karatay'da Kavakaltı camisinde bulundu. 2-3 günlükken terk edildi. Battaniyedeki notta ''Bilge Kavaklı'' adı yazıyordu. 38 yaşındaki Aslıhan Sayman hiç görmediği ailesini arıyor. ''Sahte gelin'' ve aracılar için suç duyurusu... Halil Bey Özlem Hanım Bilal Bey Fatma Sanem ve Raziye Hanımlardan şikâyetçi olduklarını söylerken Yaşar Bey Raziye Hanım'ın dün kendisine kötü mesajlar attığını burada okuyamayacağını söyledi. ''Sahte gelin'' Senem'in ablası canlı yayında... Telefondaki hanımefendi, Dilan'a benimle ilgili kötü söyleyebileceğin bir şey var mı diye sordu, Dilan ise teyzesi hakkında söyleyebilecek kötü bir şey olmadığını belirtti. Gaziantep'ten Fatma Aslanca canlı yayında… Fatma Hanım, Özden Hanım'ı ve beraber iş yaptığı kişileri çok iyi tanıdığını, Bilal Bey ile Özden Hanım'ın beraber iş yaptığını iddia etti. Özden Hanım'ın kadın bulduğunu, Bilal Bey'in ise adam bulduğunu ekledi. Üvey anneanne evlilik dolandırıcısı mı? İhbar İçin Uğur Tan telefon hattında, Uğur Bey, Kadımürsel Köyü'nden aradığını, dedesi Ahmet Bey'in 3-4 sene köyde kaldığını, dedesinin Halil Bey diye bir arkadaşının olduğunu, o adamın dedesine Özden Hanım'dan bahsettiğini, para veriyoruz bir kadın buluyorlar dediğini anlattı. Özden Hanım, kızı getirirlerken torununun yolda restoranda 500 TL verdiğini, benzin almak için durduklarında da para harcadığını, çerez yediklerini aktararak torununa kızdığını iddia etti. Özden Hanım, Senem Hanım'dan şüphelendikleri zaman zaten kimliğini istediğini anlattı.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.