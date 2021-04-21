Müge Anlı canlı izle bugün! ATV canlı - 21 Nisan ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izle! Müge Anlı saat kaçta?

Müge Anlı ATV Canlı izle! en çok aranan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. ATV Canlı Müge Anlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programında bugün neler oldu? Müge Anlı'da dün neler oldu? Müge Anlı ne zaman başladı? Müge Anlı saat kaçta? Tüm gelişmeler için 21 Nisan ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izleme linkleri!

Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 21 Nisan 2021 Çarşamba ekranlara geliyor. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 21 Nisan 2021 Çarşamba ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 21 Nisan 2021 Çarşamba canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izlemek için buraya tıklayınız.

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 21 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA

08.00 Kahvaltı Haberler i

i 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI DÜN 20 NİSAN SALI GÜNÜNDE NELER OLDU?

Ameliyatı öncesinde kayıplara karışmıştı, bir haftadır kayıp olarak aranıyordu. 15 yaşındaki liseli ve arkadaşı bulundu. Bakıcısı tarafından evlatlık alınmıştı, Müge Anlı'da bir mucize daha gerçek oldu. Hiç görmediği annesi bulundu. Adanalı olan babasının adı Murat Deniz olduğu ortaya çıktı. 30 yıl sonra ilk kez annesinin sesini duydu... Bir köyde evlilik vaadiyle dolandırılan üç damat. Sahte gelinlerle tanıştılar 183 Bin liraları gitti... Üvey anneanne evlilik dolandırıcısı mı? Senem Hanım'ın kızı Dilan Kartal ve Özden Kum stüdyoya geldi, Özden Hanım kızının sürekli gelip anne Halil'i evlendirelim dediğini, o sebeple kız aradıklarını anlattı. Özden Hanım, Halil Bey'e anne ve babası ile Antep'e kız bakmaya gittiklerini, beğenmeyip geri döndüklerini belirterek ikinci kez gidip Senem Hanım'ı getirdiklerinde yanlarında Halil Bey'in annesinin olmadığını vurguladı. Özden Hanım toplam dolandırılan 150.000 TL'yi görmediğini, bilmediğini söyledi fakat Mehmet Bey, her ne kadar Özden Hanım görmemiş olsa da Güler Hanım ile kendisini tanıştıranın Özden Hanım olması sebebi ile güvenip parayı verdiğini iddia etti. Özden Hanım bunları iyi niyetten yaptığını tekrarladı. ''Sahte gelin'' Senem canlı yayında...Senem Hanım, Halil Bey ile evlenme amacı ile gittiğini, ama Halil Bey'in cüzdanını karıştırdığını gördüğünü iddia etti. Halil Bey eğer insanlık yapsaydı ben onun yanında kalacaktım dedi.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.