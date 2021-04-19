Müge Anlı canlı izle bugün! ATV canlı - 19 Nisan ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izle! Müge Anlı saat kaçta?

Müge Anlı ATV Canlı izle! en çok aranan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. ATV Canlı Müge Anlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programında bugün neler oldu? Müge Anlı'da dün neler oldu? Müge Anlı ne zaman başladı? Müge Anlı saat kaçta? Tüm gelişmeler için 19 Nisan ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izleme linkleri!

Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle!Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 19 Nisan 2021 Pazartesi ekranlara geliyor. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 19 Nisan 2021 Pazartesi ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 19 Nisan 2021 Pazartesicanlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izlemek için buraya tıklayınız.

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 19 NİSAN 2021 PAZARTESİ

08.00 Kahvaltı Haberler i

i 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI DÜN 16 NİSAN CUMA GÜNÜNDE NELER OLDU?

14 Nisan'da İstanbul'da kaybolmuşlardı. Yayının ardından telefonla aradılar, 13 ve 15 yaşındaki iki arkadaş bulundu ve evlerine döndü. Kayıp kardeşlerle ilgili sıcak gelişme. Adana'daki evlerinden kaybolan 8 ve 13 yaşındaki kardeşler 5 gündür kayıptı, iki kız kardeş ve arkadaşları bulundu. Çocuklar gözetim altında, süreç işliyor... Sosyal medya aşkına 623 Bin Lirasını kaptırdı. Müge Anlı, Arzu Hanım'ın yeni mesajlarına baktığını, o mesajlarda ilişkinin rayını çıktığını, İsa Bey'in sabah ekmek almak için bile para istediğini dile getirdi ve mesajlaşmaları okudu. Arzu Salman yaşadıklarını canlı yayında anlattı.Arzu Salman'ı dolandırdığı iddia edilen İsa'nın eski iş arkadaşı canlı yayında... Telefondaki beyefendi, İsa Bey ile önceden aynı GSM firmasında çalıştığını, İsa Bey'in cebinde 10 TL'sinin bile olmadığını, hep başkalarından para istediğini iddia etti. 88 yaşındaki Fadime Arslan'ın şüpheli ölümü. Oğlu ve torunu adliye'de. Dayakçı gelin için harekete geçildi. Evdeki şüpheli bir yangında hayatını kaybetti. Cinayeti örtbas etmek için evi mi yaktılar? Salih Demirel'in ev arkadaşı canlı yayında...

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.