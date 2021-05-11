Müge Anlı canlı izle bugün! ATV canlı - 11 Mayıs ATV yayın akışı! Müge Anlı saat kaçta?

Müge Anlı Canlı izle bugün! ATV Müge Anlı canlı izle bugün! en çok aranan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. ATV Canlı Müge Anlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programında bugün neler oldu? Müge Anlı'da dün neler oldu? Müge Anlı ne zaman başladı? Müge Anlı saat kaçta? Tüm gelişmeler için 11 Mayıs ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izleme linkleri!

Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 11 Mayıs 2021 Salı ekranlara geliyor. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 11 Mayıs 2021 ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Mayıs 2021 canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izlemek için buraya tıklayınız.

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 11 MAYIS 2021 SALI

08.00 Kahvaltı Haberler i

i 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI DÜN 10 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜNDE NELER OLDU?

Müge Anlı, Kızılay'da yardım kolisi olduğunu, yardım kolilerinden bir kısmını roman mahallesinde dağıttığını vurguladı. Müge Anlı, Cuma günü yayının ardından Abdülsamet'in evine döndüğünü açıkladı. Sevgi İzi sayesinde Tokat'ta yaşayan 26 yaşındaki Serhat Berzan'ın 1 saat içerisinde ailesine teslim edildiğini belirtti. 31 Mart'tan beri kayıp olan Yazgül, önce sağlık kontrolünden geçti ve daha sonra Samsun çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Yazgül, ailesine gitmek istemediğini, yurda gitmek istediğini dile getirdi. Faruk ve Emine Hanım'ın da ifadesi alınmak üzere alındığı, daha sonra serbest bırakıldığı belirtildi. Yazgül, devlet korumasına alındı.8 yıl aradan sonra açığa çıkan ilişkiler ağı. Nezen ve Lütfiye'yi kim ortadan kaldırdı? Eski kocası kimden, neden korkuyor? Duran Bey'in ilk ifadesinde Nurullah Bey'i tanımadığını, programda ilk defa gördüğü söylendiği görüldü. Alkol kullanmadığı, eşine şiddet uygulamadığını, eşinin kendisine şiddet uyguladığını, eşine bakmak için cama çıktığında önde ağaç olduğu için tam göremediğini ama mavi araba olduğu gibi birçok çelişkili ifadeye yer verildi. İddialarda adı geçen köpekçi Kemal'in eski eşi konuştu…

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.