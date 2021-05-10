Müge Anlı canlı izle bugün! ATV canlı - 10 Mayıs ATV yayın akışı! Müge Anlı saat kaçta?

Müge Anlı Canlı izle bugün! ATV Müge Anlı canlı izle bugün! en çok aranan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. ATV Canlı Müge Anlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programında bugün neler oldu? Müge Anlı'da dün neler oldu? Müge Anlı ne zaman başladı? Müge Anlı saat kaçta? Tüm gelişmeler için 10 Mayıs ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izleme linkleri!

Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 10 Mayıs 2021 Pazartesi ekranlara geliyor. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 10 Mayıs 2021 ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 10 Mayıs 2021 canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izlemek için buraya tıklayınız.

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 10MAYIS 2021 PAZARTESİ

08.00 Kahvaltı Haberler i

i 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI DÜN 7 MAYIS CUMA GÜNÜNDE NELER OLDU?

Kayıp Lütfiye Gündüz'ün son gecesi... Saat kaçta, nerede, kimlerle görüştü? Bağ evinin bulunduğu yer ile Lütfiye Hanım'ın evi arasında 4.4 km bulunduğu yani araba ile 5-6 dakika olduğu belirtildi. İç içe geçen ilişkiler ve ilginç bağlantılar. Nurullah, Nezen cinayeti şüphelisi Murat'ı tanıyor mu? Ramazan Taşkın'ın Nurullah Bey'in de Büşra Hanım'ın da Nezen'i tanıdığını söylediğini aktaran Müge Anlı, bunun çok önemli olduğunu zira Nezen'in son bindiği arabanın beyaz bir araba olduğunu, önemli bir sonuç alınabileceğine dikkat çekti. İki olayın da kilit isim Ahmet Taşkın'ın babası konuştu. Nurullah Bey ve Büşra Hanım'ın Nezen'i tanıdığını, beraber gezdiklerini vurguladı. Ramazan Bey canlı yayında. Ramazan Bey, Köpekçi Kemal ile Nurullah Bey'in tanışık olmasını Lütfiye Hanım'ın ölümüne bağladığını, çevreyolunun arkasında Köpekçi Kemal'in evinin olduğunu, Sarı Gökhan, Yasin Bey, Nurullah Bey'in 24 saat orada vakit geçirdiğini, gözü ile gördüğünü anlattı. 36 gün önce İstanbul'da kayıplara karışmıştı. 8. Sınıf öğrencisi, Samsun'da bulundu. Kayıp Yazgül ve arkadaşı Faruk canlı yayında... Emniyet ekipleri Yazgül'ü bulunduğu yerden aldılar.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.