Müge Anlı CANLI izle! ATV Müge Anlı yeni bölüm HD canlı yayın izle | 10 Mart Perşembe 2022
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Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.
Damadı tarafından kandırıldığını iddia edilmişti. Aylar sonra annesi ve teyzesinin yanında... Kızını darbeden damadıyla neden görüştü? Annesi ve teyzesiyle canlı yayında yüzleşiyor... Cemile'nin kocası canlı yayında... ''Dönmek isterse buyursu gelsin'' Hatice ve Cahit Paslı çifti cinayeti. Gözaltındaki komşu adliyeye sevk edildi.
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Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...