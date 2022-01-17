Müge Anlı canlı izle! ATV Müge Anlı yeni bölüm HD canlı yayın izle | 17 Ocak Pazartesi 2022!

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MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cinayetten 15 ay sonra düğmeye basıldı. Mehmet Şen'e ait telefonun yeri tespit edildi. Telefonu satan ve aracı olan iki şüpheli kişi gözaltına alındı! Müge Anlı, ilk olarak telefonlardan Suriye uyruklu Vefa isimli bir kadına ulaşıldığını, sonra Mehmet Sevim isimli birisine ulaşıldığını, onun da telefonu Mustafa Kurt'tan aldığını, onun da Mustafa Marangazoğlu'nun arkadaşından aldım dediğini, ondan da Sedat Sevim'e ulaşıldığını söyledi. Müge Anlı, Sedat Sevim'in "Biz Şen kardeşlerin evine 3 kişi gittik, telleri kestik, Mustafa Marangazoğlu ve arkadaşı geldi, eve onlar girdiler, çıktıklarında biz sadece kafalarına vurduk dediler." Dediğini, bu kişinin önceden Şen kardeşleri de tanıdığını anlattı. Çocukken şeker verdiği kişi tarafından öldürüldü iddiası... Müge Anlı, Sedat Sevim ve Mustafa Marangozoğlu'nun gözaltı sürecinin devam ettiğini, DNA örnek eşleşmesinin beklendiğini dile getirdi. Müge Anlı, uzaktan akrabası bir çocuğun kapısına geldiğini, Almanya'dan getirdiği şekeri çikolatayı çocuğa verdiğini, çocuğun sonra kendisine hırsızlığa geldiğini anlattı. Motosiklet üzerinde kurşunlara hedef olan çift neden öldürüldü? Müge Anlı, Ali Varçın'ın hikâyesinin enteresan olduğunu, anlatılanların Ali Bey'in burada olduğu kadar sakin bir insan olmadığını gösterdiğini, en başından çift ile iyi anlaştıklarını, iyi arkadaş olduklarını belirtti. Âdem Bey, hala ifadesinin arkasında olduğunu dile getirip ikindi vakti Ali Bey'in birkaç malı kaybolunca sinirlenip "Bunu çalan Cahit'tir" dediğini, zaten ikisinin de sürekli birbirini suçladığını, "Önüne geçmezsek çözüm bulmazsak bunlar bizi bitirecek, bunları ortadan kaldırırsak ikisini de kaldırmamız gerekiyor, biriyle olmaz" dediğini anlattı.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI HAKKINDA

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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