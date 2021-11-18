Müge Anlı canlı izle! ATV Müge Anlı yeni bölüm HD canlı yayın izle! 18 Kasım Perşembe 2021 Müge Anlı son bölümde ne oldu?

Müge Anlı canlı izle! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yer alan ve milyonların takip ettiği Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle! vatandaşlarımız tarafından araştırılmakta. Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği reyting rekortmeni televizyon programı Türkiye'nin gündemini belirlemeye devam etmekte. Programda bir çok olayı çözen Müge Anlı ile Tatlı Sert izle! Programın sıkı takipçileri Müge Anlı canlı izle ekranı araştırmasına çıktı. ATV ile Müge Anlı Tatlı Sert 18 Kasım 2021 Perşembe son bölüm canlı izle! Müge Anlı canlı izle! ATV Müge Anlı yeni bölüm canlı yayın izle 18 Kasım Perşembe 2021! İşte detaylar haberimizde...

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nurgül Beyhan cinayetinde önemli gelişme. ''kiralık katil'' iddiası araştırılacak. Senem Hanım, Kerem Bey, Necmettin Bey Bakırköy adliyesine giderek Dilaver Bey hakkında suç duyurusunda bulunduğu bilgisi verilirken Kerem Bey o gizli tanığın bir Bulgar bu işi yapmış demesinde de Dilaver Beylerin parmağı olacağını, zira o kişinin tek başına evi bulamayacağını vurguladı. 2,5 yaşındaki küçük kıza ne oldu? Havadan ve karadan yörük kızı Müslüme'yi arama çalışması. Ekipler uçurumdan da iple inerek kör noktaları aradı. Müslüme'nin dedesi, 7 gün olduğunu hala olmadığını, umudunun artık kesildiğini söyledi. Daha önce kadın cenazesinin bulunduğu obruğa da bakıldı. Müslüme'nin abisi kardeşinin yaşadığını düşündüğünü ama nerede olduğunu bilmediğini, 200 arkadaşın gelip baktığını ama olmadığını dile getirdi. 2 çocuk annesi kadının katili kim? Müge Anlı tam bir yıl önce Neslihan Hanım'ın ailesinin başvurduğunu, kardeşimizi arıyoruz kayıp dediklerini, aile tam yayına gelecekken Neslihan Hanım'ın ortaya çıktığını, dün de yayın yaparlarken Neslihan Hanım'ın boğazı kesilmiş, çıplak halde bir arazide bulunduğunu, 7 tane bıçak izi olduğunu söyledi. Dere yatağında öldürülmüş halde bulunan Abdurrahman Aysu'nun katili kim? Tire'deki bağ evinde av tüfeğiyle vurulan 2 çocuk babası Hüseyin Yüksel'in katili kim?

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI HAKKINDA

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

ATV CANLI YAYIN İZLE!

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet