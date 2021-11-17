Müge Anlı canlı izle! ATV Müge Anlı yeni bölüm HD canlı yayın izle! 17 Kasım Çarşamba 2021 Müge Anlı son bölümde ne oldu?

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MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müslüme 7 gündür kayıp. Müge Anlı çalışmanın yedinci günü olduğunu, herkesin aradığını hatırlatarak kızdan hala bir haber olmadığını, artık gözlerin aile fertlerine çevrildiğini, bu çocuk burada değil dediklerini aktardı. Müge Anlı bir yoldan içeri patika yol gittiğini, obaların da her birinin mesafe ile dizildiğini ve daha o obaya yeni gidilmiş olduğunu, ailenin hiçbir husumetlimiz yok dediğini, bu çocuk orada olsaydı bulunurdu denildiğini söyledi. Ailesi kimden, neden şüpheleniyor? Küçük kız kaçırılmış olabilir mi? Müslüme'nin annesi Selvi Hanım, çocuğunu kaybettiğini, çocuğunu bulmak istediğini, özlediğini dile getirince Müge Anlı, arama çalışmalarını yapanların bu çocuk kendi başına gitmiş olamaz, başına bir iş mi geldi bu çocuğun dediklerini aktardı. Selvi Hanım, bilmediğini, sadece kaybolduğunu bildiğini, hiç çığlık ağlama, araba sesi hiç duymadığını ifade etti. 3 çocuk babası kayıp muhtara ne oldu? Dilay Hanım'ın köyüne gelindi ve köyün iki çatala ayrıldığını, Muhammet Bey'in sapaktan içeri girdiğini, Mehmet Bey'in de sapmadan köyün çıkışında 15-20 dakika beklediğini, köye minibüs girdiğini, arkadaşına sesli mesaj attığını, arkadaşının kendisini aradığını çıkacağım dediğini, silah sesi geldiğini ve bir daha arkadaşından haber alamadığını, kendisini zaten görenlerin de olduğunu iddia etti. Manisalı marangozu kim, neden öldürdü?

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI HAKKINDA

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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