Müge Anlı canlı izle! ATV Müge Anlı yeni bölüm HD canlı yayın izle! 16 Kasım Salı 2021 Müge Anlı son bölümde ne oldu?

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MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müge Anlı, Habip Bey'in adliyeye sevk edildiğini, önce savcı karşısında çok pişman olduğunu söylediğini sonra da kasten öldürme suçu ile Maltepe cezaevine gönderildiğini söyledi. Muharrem Elbay olayında, Mehmet Bey'in kızı, herkesin inkar etmesinin kendilerini çok üzdüğünü ama adaletin yerini bulmasını beklediklerini dile getirdi. Avukat, duruşmanın yarım saat sürdüğünü, tahliye talebinin reddedildiğini, tutukluluğa karar verildiğini, mahkeme heyetinin Müge Anlı programını izleyeceğini, karara sonra verileceğini söyledi. Mehmet Bey'in kızı, Zeynep Hanım'ın hastayım diyerek tahliyesini istediğini belirtirken Mehmet Bey'in yakını da bunların hep senaryo olduğunu, Cahit Bey'in hep ceset yoksa cinayet de yoktur dediğini ama öyle olmayacağını dile getirip Müge Anlı'ya teşekkür etti. Duruşma 9 Aralık tarihine ertelendi. Müge Anlı, aranmadık yer kalmadığını, Müslüme'nin hala olmadığını, bir kan izinin bulunduğunu söyleyip çocuklar için 3 günlük kritik sürenin olduğunu, Müslüme ormanda bulunsa bile hayatta olmamasının çok yüksek bir ihtimal olduğunu belirtti. 2,5 yaşındaki yörük kızı Müslüme, 6 gündür kayıp... Selva Hanım, kızının ayak izlerini gördüğü yolu gösterdi ve kızının ayak izlerini en son orada yitirdiğini, bu yolun dağlık alana çıktığını, o bölgede başka çadırın olmadığını, o noktanın çadıra 300 metre uzaklıkta olduğu ifade edildi. Selva Hanım, kızı asfalt yola çıkmışsa birisinin görüp alıp götürmüş olabileceğini, kızını sahipsiz görmüş olabileceklerini söyledi. Müslüme'nin yakınları da Müslüme'nin kaçırılmış olabileceğini dile getirdi. Radyocu genci ablası ve sevgilisi mi öldürdü? Mehmet Karahan'ı nasıl yok ettiler?

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI HAKKINDA

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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