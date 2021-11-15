Müge Anlı canlı izle! ATV Müge Anlı yeni bölüm HD canlı yayın izle! 15 Kasım Pazartesi 2021 Müge Anlı son bölümde ne oldu?

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MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

46 yaşındaki kadın üç gündür aranıyordu. Sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı cinayeti itiraf etti, kadının cansız bedeni kuyuda bulundu. Müge Anlı, Habip Bey'in evlenelim dediğini, Neslihan Hanım'ın istemiyorum dediğini, Habip Bey'in Neslihan Hanım'ı boğup kuyuya attığını, sabaha karşı kayıp büronun Neslihan Hanım'ı kuyudan çıkardığını söyledi. Habip Bey, Neslihan Hanım'ı kıskandığını, ben sana ev açacağım, bu işi yapma dediğini anlatarak eşinin de çocuklarının da duyduğunu, sokak kadını ile evliliğin olamayacağını bu sebeple Neslihan Hanım'ı seçtiğini söyledi. Neslihan Hanım neredeysen çık, ben de pişmanım diyen Habip Bey, yaptığına çok pişman olduğunu, bir şeytana uyduğunu, çok canının sıkkın olduğunu, evinin yuvasının yıkıldığını söyledi ve eşinden çocuklarından özür diledi. İstanbul asayişi gelerek Habip Bey'i gözaltına aldı. 2,5 yaşındaki yörük kızı Müslüme kayıp... Selvi Hanım, yeni geldiklerini, Nisan 20'sine kadar buralarda olacaklarını, yolcu evi olduğunu çocuğunun oynadığını, kendisinin yemek yaptığını, çocuğunun nereye gittiğini bilemediğini, burada kimsenin olmadığını, yabancı kimsenin olamayacağını vurguladı. 3 çocuk babası Muhammet Bahçeci'nin şüpheli kaybı... 16 yaşındaki liseli genç bulundu.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI HAKKINDA

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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