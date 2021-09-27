Müge Anlı canlı izle! ATV Müge Anlı yeni bölüm canlı yayın izle 27 Eylül 2021!

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE!

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI HAKKINDA

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

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