Müge Anlı canlı izle! ATV 5 Ocak Youtube Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı ile Tatlı Sert izle! Müge Anlı son bölümde neler oldu?

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MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI HAKKINDA

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Faik Koçsoy'dan 6,5 yıldır haber yok. ''Babam ağabeyim yüzünden kayboldu'' çocuklarının birbirinden çarpıcı iddiaları... 84 yaşındaki adama ne oldu? Babası kayboldu 10 gün sonra düğün yaptı. Tepki çeken ağabey canlı yayında... Kayıp Faik Koçsoy'un komşusu konuştu. ''Babasına şiddet uygulandığını duydum'' Büyük oğlu, babasının evini neden karısının üzerine yaptı? Faik Koçsoy'un torunu canlı yayında... Düğün gününde bile dedesini aradığını iddia eden torun, halalarından davacı olacağını söyledi. 42 yaşındaki Songül Kaçak'ın dolandırıcılık iddiası. Aşık olduğu çocukluk arkadaşı stüdyoda...

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ATV CANLI YAYIN NEDEN AÇILMIYOR?

ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert'i izlemek isteyenler yayına zaman zaman ulaşamamakta. Ancak bu sorun kısa sürede düzelmekte.

ATV CANLI YAYIN İZLE!

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