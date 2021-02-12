Müge Anlı canlı izle! 12 Şubat ATV Müge Anlı canlı izle!
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Müge Anlı canlı izle! 12 Şubat ATV Müge Anlı canlı izle!

12.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:24
Müge Anlı canlı izle! 12 Şubat ATV Müge Anlı canlı izle!

ATV Canlı Müge Anlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programında bugün neler oldu? Tüm gelişmeler için 12 Şubat Cuma ATV Canlı Yayın Müge Anlı bugünkü programı izle! ATV canlı Müge Anlı izle!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 12 Şubat 2021 Cuma ekranlara geldi. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor.

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE - TIKLA

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Şubat 2021 Cuma canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izle

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 12 ŞUBAT 2021 CUMA

07.00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma 550. Bölüm

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Akıncı 7. Bölüm

00.20 Maraşlı

Haber Yorumları (1)
BÜLENT DUMAN: Bu haftaki yayını beğenmedim. Müge anlının amacı kayıp insanları bulabilmek. insanların özel hayatlarını iyice deşifre etmek değil. İnsanlar doğru yanlış karar verirler, onları sorgulamak onları ekranlarda yargılamak değil.
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