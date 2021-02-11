Müge Anlı canlı izle! 11 Şubat ATV Müge Anlı canlı izle!
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Müge Anlı canlı izle! 11 Şubat ATV Müge Anlı canlı izle!

11.02.2021 12:35 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:39
Müge Anlı canlı izle! 11 Şubat ATV Müge Anlı canlı izle!

ATV Canlı Müge Anlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programında bugün neler oldu? Tüm gelişmeler için 10 Şubat Perşembe ATV Canlı Yayın Müge Anlı bugünkü programı izle! ATV canlı Müge Anlı izle!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 11 Şubat 2021 Perşembe ekranlara geldi. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'un sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor.

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE - TIKLA

atv'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Şubat 2021 Perşembe canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayında; tandırda yakılarak öldürülen 9 yaşındaki Şiar Kılıç cinayeti davasında ilk duruşmanın başladığını duyurdu...

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 11 ŞUBAT 2021 PERŞMEBE

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

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