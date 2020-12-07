Müge Anlı canlı 7 Aralık 2020 Pazartesi yayınını izle! Müge Anlı son bölüm izle

Müge Anlı canlı 7 Aralık 2020 Pazartesi yayınında neler yaşanıyor? Son dakika suçlamalar, şüpheler, iddialar.. O gece ne oldu? Mustafa Özbay'ın şüpheli kaybında 11. gün! Arama çalışmalarında bir ize rastlandı mı? Tandırda yakılan bebek iddiası Türkiye gündemine oturdu! İşte Müge Anlı canlı 7 Aralık 2020 Pazartesi yayınını izle! Müge Anlı son bölümü

Müge Anlı canlı 7 Aralık 2020 Pazartesi yayınında neler yaşanıyor? Son dakika suçlamalar, şüpheler, iddialar.. O gece ne oldu? Mustafa Özbay'ın şüpheli kaybında 11. gün! Arama çalışmalarında bir ize rastlandı mı? Tandırda yakılan bebek iddiası Türkiye gündemine oturdu! İşte Müge Anlı canlı 7 Aralık 2020 Pazartesi yayınını izle! Müge Anlı son bölümü

Kerem Durur bulundu mu? Mustafa Özbay'ın şüpheli kaybında 11. gün! O gece neler oldu? Müge Anlı canlı yayınına gelen ihbarlar şoke etmeye devam ediyor! Müge Anlı canlı yayınında (7 Aralık 2020 Pazartesi) neler yaşanıyor?

14 çocuk babası adamı kim neden ortadan kaldırdı? Kuyuya mı atıldı çöplüğe mi gömüldü? Kerem Durur'un şüpheli kaybıyla ilgili ağır suçlamalar, çelişkili açıklamalar, kan donduran iddialar! Tandırda bebek yakıldı iddiası Türkiye gündemini sarsarken, 14 çocuk babası Kerem Durur'a ne olduğu araştırmacı gazeteci Müge Anlı tarafından, Atv canlı yayınında araştırılmaya devam ediyor. 5 yıldır yanıt arayan sorular! Nereden, nasıl kayboldu? Amca yengeyi, yeğenler amcayı suçluyor! 14 çocuk babası Kerem Durur'un şüpheli kaybı Müge Anlıcanlı yayınında!

27 Kasım akşamı ortadan kayboldu! Suçlamalar, şüpheler, iddialar... O gece ne oldu? Neler yaşandı? Mustafa Özbay'ın kaybındaki soru işaretleri Müge Anlı'da!

MÜGE ANLI - MUSTAFA ÖZBAY OLAYI NEDİR?

Isparta'nın Deregümü Köyü'nde yaşamakta olan 57 yaşında ki Mustafa Özbay 3 gündür kayıp ve kendisinden haber alınamıyor.

Alınan bilgilere göre Deregümü Köyü'nde yaşayan 3 çocuk babası Mustafa Özbay, geçtiğimiz Cuma Günü akşam saatlerinden itibaren kayıplara karıştı. En son yalnız başına yaşadığı evde olduğu görülen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Mustafa Özbay her yerde aranıyor. Ailesi, Jandarma ekiplerine haber verirken, Mustafa Özbay'ın bulunması için çalışmanın başlatıldığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, Özbay'ın cep telefonu ile sürekli kullandığı battaniyenin evinde olmadığını tespit etti. Battaniyenin olmamasından yola çıkılarak öldürülüp, cesedinin battaniyeye sarılıp başka bir yere götürüldüğü ihtimali üzerinde durulan Özbay için başlatılan arama çalışmalarına köylüler de destek verdi. Yaklaşık 100 kişilik ekip, arama sırasında drone ve iz takip köpekleri de kullanıyor.

MUSTAFA ÖZBAY BULUNDU MU?

3 Aralık itibariyle devam eden programa pek çok isim katıldı. Son olarak battaniyesi ile ortadan kaybolduğu belirlenen Mustafa Özbay'ın arama işlemleri devam ediyor.