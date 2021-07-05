Müge Anlı bugün yok mu? Müge Anlı neden yok? 5 Temmuz ATV yayın akışı

Hafta içi her gün ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, son olarak Büyükşen cinayetiyle sık sık gündeme geldi. 5 Temmuz ATV yayın akışında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yer almaması nedeniyle izleyiciler Müge Anlı bugün yok mu? Müge Anlı neden yok? sorularının yanıtlarını araştırdı. İşte, 5 Temmuz ATV yayın akışı!

Müge Anlı bugün yok mu? Müge Anlı neden yok? sorularının yanıtları merak ediliyor. Müge Anlı'nın sezon finaline girip girmeyeceğini araştıran izleyiciler Müge Anlı bitiyor mu? Müge Anlı final mi yapacak? gibi başlıkları da araştırdı. İşte, 5 Temmuz ATV yayın akışı!

MÜGE ANLI BUGÜN YOK MU?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki ekibin yaptığı program, bugün ATV yayın akışında yer almıyor.

MÜGE ANLI NEDEN YOK?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 2 Temmuz 2021 Cuma günü itibari ile sezon finaline girdi. Bir ay boyunca ekranlarda yer almayacak.