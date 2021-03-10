Müge Anlı Ayten Erbaş olayı nedir? Ayten Erbaş kimdir? Ayten Erbaş'a eziyet eden eşi tutuklandı mı?
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Müge Anlı Ayten Erbaş olayı nedir? Ayten Erbaş kimdir? Ayten Erbaş'a eziyet eden eşi tutuklandı mı?

10.03.2021 11:24 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:33
Müge Anlı Ayten Erbaş olayı nedir? Ayten Erbaş kimdir? Ayten Erbaş'a eziyet eden eşi tutuklandı mı?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Ayten Erbaş konusu ele alınıyor. Müge Anlı Ayten Erbaş olayı nedir? Ayten Erbaş kimdir?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI AYTEN ERBAŞ OLAYI NEDİR?

Kocaeli'de eşinden eziyet gören Ayten Erbaş'ın çocukları videosunu sosyal medyada yayınlayarak yardım istedi. 34 yıllık eşi Veli Erbaş'tan günlerce eziyet gören ve aç susuz bırakılan Ayten Erbaş'ın eşinden şikayetçi olması sonrası Veli Erbaş tutuklandı.

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