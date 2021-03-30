Müge Anlı ATV Canlı izle! 30 Mart ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izle! Müge Anlı saat kaçta?

Müge Anlı ATV Canlı izle! en çok aranan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. ATV Canlı Müge Anlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programında bugün neler oldu? Müge Anlı'da dün neler oldu? Müge Anlı ne zaman başladı? Müge Anlı saat kaçta? Tüm gelişmeler için 30 Mart ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izleme linkleri!

Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle!Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 30 Mart 2021 Salı ekranlara geldi. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 30 2021 Salı ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

MÜGE ANLI ATV CANLI İZLE

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Mart 2021 Salı canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izlemek için buraya tıklayınız.

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 30 MART 2021 SALI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI 29 MART'TA NELER OLDU?

3 çocuğunu bırakıp sevgilisiyle kaybolmuştu. 45 gün sonra sevgilisiyle bulundu. Kayıp çiftin inanılmaz olaylar zinciri. Telefonlar kilitlendi, iddialar son bulmadı. Emel Şimşek çocuklarına dönecek mi? Onlarca kişiden dolandırıcılık iddiası. Birliktelik yaşadığı Emel Şimşek'le Kocaeli'deki evlerini bir anda terk eden, kayıplara karışan Fatih Sönmez konuştu. Aleyna ve İshak'tan evliliğe ilk adım. Aile arasında nişan töreni yaptılar, yüzük taktılar. 10 gün önce İstanbul'da kaybolmuştu. 17 yaşındaki çocukla ilgili sıcak gelişme... 17 yaşındaki çocuk bulundu. İzmir'de korkunç bir kadın cinayeti… 17 yaşındaki hamile kız vahşice öldürüldü. Acılı baba canlı yayında… 62 yaşındaki Ayten Sevim'in şüpheli ölümü. Ayten Sevim'in ölümündeki korkunç şüphe. Kızları, babalarından şüpheleniyor... 62 yaşındaki kadın nasıl öldü?

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?



Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.