Müge Anlı ATV Canlı izle! 29 Mart ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izle! Müge Anlı saat kaçta?
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Müge Anlı ATV Canlı izle! 29 Mart ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izle! Müge Anlı saat kaçta?

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Müge Anlı ATV Canlı izle! 29 Mart ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izle! Müge Anlı saat kaçta?

Müge Anlı ATV Canlı izle! en çok aranan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. ATV Canlı Müge Anlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programında bugün neler oldu? Müge Anlı'da dün neler oldu? Müge Anlı ne zaman başladı? Müge Anlı saat kaçta? Tüm gelişmeler için 29 Mart ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izleme linkleri!

Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle!Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 29 Mart 2021 Pazartesi ekranlara geldi. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 29 2021 Pazartesi ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

MÜGE ANLI ATV CANLI İZLE

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Mart 2021 Pazartesi canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izlemek için buraya tıklayınız.

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 29 MART 2021 PAZARTESİ

08.00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI 26 MART'TA NELER OLDU?

Şüpheli bir şekilde birlikte yaşadığı kişiyle kayıplara karışmıştı. Emel Şimşek 45 gün sonra nerede, nasıl bulundu?Emel canlı yayında.Annesini istemediğini ifade etti. Emel Fatih'in evli olmadığını pandemiden dolayı nikâh kıyamadıklarını yakında resmi olarak evleneceklerini açıkladı. Mehmet Şimşek yayına bağlandı.(Emel'in oğlu) Mehmet annesinin nasıl mutlu olduğunu anlayamadığını gözaltlarından her şeyin belli olduğunu söyledi. Emel Hanım'ın küçük kızı yayına bağlandı. Annesine seni çok özledim lütfen geri dön diyen küçük kız ve anne Emel Hanım gözyaşlarına boğuldular. Emel Şimşek ailesine geri dönecek mi? Emel'in sevgilisi için yüzlerce dolandırıcılık iddiası… Kayıp taksici Ergün Çanakçı 15 gün sonra bulundu. Üç çocuk babası evine döndü.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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